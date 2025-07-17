В РПЦ назвали секс между супругами дорогой в рай

Иеромонах Макарий назвал секс между супругами дорогой в рай

Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий назвал секс между супругами дорогой в рай. Слова священнослужителя приводит «Абзац».

«Бог создает брак в раю, он имеет райское происхождение, и все доброе, что есть в браке, в том числе интимная жизнь, приводит к раю, к райскому состоянию человека. Семейное счастье, благополучие семейное тоже служит дорогой в небо», — сказал он.

Макарий добавил, что интимная составляющая отношений дает и мужу и жене большой эмоциональный и физиологический подъем. Клирик также объяснил, что осуждение в вопросах половой жизни требуется в тех случаях, когда один из пары избегает исполнения супружеского долга в достаточной мере.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за мужем, «как нитка за иголкой». По его мнению, женщинам в России кто-то внушил, что они «достойны чего-то большего», и это сделало их чрезмерно требовательными и неудовлетворенными.