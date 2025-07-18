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01:00, 18 июля 2025Ценности

Кайли Дженнер в купальнике снялась под душем

Американская телезвезда Кайли Дженнер в купальнике снялась под душем для рекламы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @frankiesbikinis / @khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда Khy. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница позировала на черно-белом снимке в купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с поролоновой чашкой.

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При этом звезда продемонстрировала фигуру. На снимке видно, что Дженнер с распущенными волосами стояла под уличным душем.

Ранее в июле Кайли Дженнер едва не избавилась от трусов в новой фотосессии. Предпринимательница была запечатлена лежащей на земле.

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