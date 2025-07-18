Марочко: ВС России продвинулись в юго-западной части Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в юго-западной части Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«Наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о зачистке ВС России от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории площадью около 1,5 тысяч квадратных метров. По его словам, российские военные также улучшили тактическое положение в районе автостанции и подготовили небольшой плацдарм на южном берегу реки Волчья.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. По его данным, на купянском направлении в настоящее время «идут активные бои».