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14:56, 18 июля 2025Экономика

Мощный удар молнии в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье мощный удар молнии произошел рядом с жилыми домами
Александра Качан (Редактор)

В Подмосковье мощный удар молнии произошел рядом с жилыми домами, очевидцы успели заснять инцидент на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

На ролике, снятом из окна частного жилого дома, молния попадает во двор одного из соседних зданий рядом с лесополосой. Удар сопровождается громким звуком и вспышкой. В каком именно населенном пункте произошел инцидент, не уточняется.

Ранее в подмосковном городе Домодедово молния ударила в жилой дом и вызвала в нем пожар. В момент возгорания внутри здания находилась пожилая женщина, сосед помог ей вовремя эвакуироваться.

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