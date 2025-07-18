Москвичей предупредили о погоде

Вильфанд: Тепло и осадки сохранятся в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве сохранится теплая погода и осадки. Об этом жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

До середины недели температура будет держаться в районе плюс 24-плюс 27 градусов. В субботу и воскресенье похолодает примерно на один градус — до плюс 23-плюс 26. «Такая температура близка к норме и выше нормы на один градус, сейчас она действительно соответствует климату», — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в пятницу осадков будет меньше, однако в выходные дожди снова усилятся. Суббота и воскресенье станут самыми дождливыми днями на неделе.

Ранее сообщалось, что ночи в Москве перестали быть южными и вновь стали комфортными для здорового сна.