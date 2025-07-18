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09:14, 18 июля 2025Забота о себе

Мужчина рассказал о неожиданном побочном эффекте секса после пересадки волос

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaan Yetkin Toprak / Shutterstock / Fotodom  

24-летний манекенщик и блогер Рубен Оуэн занялся сексом после пересадки волос и столкнулся с пугающим последствием. О неожиданном побочном эффекте процедуры он рассказал в соцсетях, пишет Daily Mirror.

Оуэн рассказал, что ради обновления шевелюры отправился в Турцию. После процедуры врачи предупредили его о временных ограничениях: нельзя ходить в баню, загорать, тренироваться и заниматься сексом.

Мужчина проигнорировал предупреждения врачей и занялся сексом, а утром не узнал себя в зеркале. «Я просыпаюсь, и моя голова раздута, как воздушный шар: лицо опухшее, кожа на голове стянута. Казалось, будто меня ужалила сотня пчел», — вспомнил он. Блогер отметил, что отек был несимметричным. Левая сторона лица была значительно больше правой.

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По словам Оуэна, хотя он сильно испугался и был готов ехать в отделение неотложной помощи, все обошлось. Через неделю симптомы прошли сами собой.

Ранее житель Германии Леон Отремба впал в депрессию из-за низкого роста и решился на радикальную операцию. После болезненных манипуляций он стал выше на 24 сантиметра.

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