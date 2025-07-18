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19:39, 18 июля 2025Экономика

На российском рынке пива обнаружили парадокс

«Ромир»: В России падает число покупателей пива, но его продажи растут
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский рынок пива переживает отток покупателей. Об этом сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

По его данным, в первом квартале 2024 года пиво хотя бы раз покупали 47,3 процента россиян старше 18 лет. Однако в аналогичный период 2025 года это значение упало до 44,3 процента. Снижение числа потребителей отнюдь не обернулось общим падением объемов продаж. Как полагают эксперты, парадоксальная ситуация объясняется тем, что те, кто, как и прежде, приобретает этот напиток, стали делать это чаще. Средняя частота покупок увеличилась с 15,4 раза в первом квартале прошлого года до 16,6 раза в 2025-м. Кроме того, наблюдается увеличение среднего объема покупки. Он вырос до 1,37 литра за один визит.

Закономерным результатом этой тенденции стал заметный рост среднего чека. В первом квартале 2024 года средний чек на пиво составлял 163 рубля. В 2025 году эта сумма поднялась до 201 рубля.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом полугодии в России произвели 455,07 миллиона декалитров пива, или на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вот это да!
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