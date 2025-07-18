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13:31, 18 июля 2025Наука и техника

Найдена уникальная окаменелость гигантской рептилии

Nature: Впервые обнаружены фрагменты мягких тканей ихтиозавра
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom  

Палеонтологи из Германии обнаружили редкий окаменелый передний ласт гигантского ихтиозавра Temnodontosaurus, жившего около 183 миллионов лет назад. Уникальность находки в том, что помимо костей сохранились фрагменты мягких тканей, а это большая редкость для подобных окаменелостей. Благодаря этому удалось впервые реконструировать реальные особенности строения конечности одного из крупнейших морских хищников юрского периода. Результаты работы опубликованы в Nature.

Ученые выяснили, что ласт имел вытянутую, почти крыловидную форму, а его задний край был не гладким, а покрытым зубчатыми выступами. Эти выступы усиливали особые хрящевые элементы — так называемые хондродермы, которые обеспечивали одновременно жесткость и гибкость. На поверхности ласта сохранились параллельные полосы, а сам кончик оказался мягким, без костной опоры, что делало его более подвижным.

Компьютерное моделирование показало: такое строение помогало снижать гидродинамический шум и уменьшать завихрения воды при движении. Исследователи предполагают, что Temnodontosaurus использовал эти особенности для скрытной охоты — он мог почти бесшумно скользить в воде и подбираться к добыче в условиях слабого освещения.

Ранее палеонтологи обнаружили в пустыне Гоби останки удивительного динозавра. Динозавр обладал выдающимися когтями, которые помогали ему срывать ветви и добывать растительность.

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