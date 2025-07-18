Постпредство России исключило урегулирование на Украине без признания ЕС причин

В постпредстве России при Евросоюзе прокомментировали возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатов.

Российское постпредство исключило урегулирование на Украине без признания Евросоюзом причин кризиса. Дипломаты подчеркнули, что без этого невозможно добиться «жизнеспособного» решения.

«В интересах ЕС отказаться от своего конфронтационного курса, бьющего рикошетом по нему самому, и признать существующие реалии и первопричины украинского кризиса, ответственность за развязывание которого лежит на самом Брюсселе», — отметили в дипведомстве.

Ранее в пятницу, 18 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили урегулирование конфликта на Украине, двусторонние отношения России и Турции, а также обострение ситуации в Сирии.