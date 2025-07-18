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18:18, 18 июля 2025Россия

Опубликованы кадры издевательства над пенсионером в российском пансионате

В сеть выложили кадры издевательства над пенсионером в российском пансионате
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Опубликованы кадры издевательства над человеком в российском пансионате. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно завернутого в простынь пенсионера. «Кокон» перетянут веревками в нескольких местах. Россиянин пытается перевернуться на бок, однако у него не получается это сделать, и он возвращается в исходное положение.

По словам источника канала, подобные меры воздействия практикуются в учреждении на постоянной основе. Источник утверждает, что кроме этого недовольных условиями содержания пожилых людей морят голодом.

Администрация пансионата отказалась говорить с журналистами. Происходящим там уже заинтересовались силовики, на место направлена следственно-оперативная группа.

Ранее в Казани был установлен факт содержания пожилых людей в плохих условиях в одном из социальных учреждений. После этого владелицу учреждения взяли под стражу.

Вот это да!
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