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16:51, 5 сентября 2024Силовые структуры

Владелицу дома престарелых с прикованными к кроватям пенсионерами арестовали

Суд арестовал владелицу дома престарелых в Казани, откуда спасли 22 пенсионера
Начало событий в новости Силовики начали проверку дома престарелых с прикованными пенсионерами

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Суд арестовал владелицу дома престарелых в Казани, где пожилых россиян содержали в ужасных условиях. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Женщина пробудет под стражей два месяца.

Ранее в Татарстане сотрудники правоохранительных органов начали проверку пансионата, который располагался в частном доме. Внутри дома престарелых, который действовал нелегально, были обнаружены 22 пенсионера в ужасном состояния. Некоторые были прикованы к кровати наручниками и находились в условиях антисанитарии.

Сейчас всех их доставили в больницы Казани. Трех сиделок, уличенных в издевательствах над стариками, задержали.

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      Олеся Мицкевич
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