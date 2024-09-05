Владелицу дома престарелых с прикованными к кроватям пенсионерами арестовали

Суд арестовал владелицу дома престарелых в Казани, откуда спасли 22 пенсионера

Суд арестовал владелицу дома престарелых в Казани, где пожилых россиян содержали в ужасных условиях. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Женщина пробудет под стражей два месяца.

Ранее в Татарстане сотрудники правоохранительных органов начали проверку пансионата, который располагался в частном доме. Внутри дома престарелых, который действовал нелегально, были обнаружены 22 пенсионера в ужасном состояния. Некоторые были прикованы к кровати наручниками и находились в условиях антисанитарии.

Сейчас всех их доставили в больницы Казани. Трех сиделок, уличенных в издевательствах над стариками, задержали.

