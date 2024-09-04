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11:37, 4 сентября 2024Силовые структуры

Силовики начали проверку из-за дома престарелых с прикованными пенсионерами

В Казани начали проверку из-за прикованных в доме престарелых пенсионеров

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Казани Следственный комитет и полиция начали проверку дома престарелых, где пожилых россиян содержали в ужасных условиях. Об этом в среду, 4 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание «112».

По данным следствия, пансионат действовал нелегально и располагался в частном доме. Внутри были обнаружены 22 пожилых россиянина в ужасном состояния, некоторые были прикованы наручниками и находились в состоянии антисанитарии. Пожилых людей вывезли в больницы Казани. Трех сиделок, уличивших в издевательствах над стариками, задержали. В здании также обнаружили одного из пациентов, который не подавал признаков жизни.

Силовики устанавливают, куда делось имущество сданных в дом престарелых пенсионеров.

23 июля более 440 человек эвакуировали при пожаре в доме-интернате для престарелых в Вышнем Волочке в Тверской области.

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      Владимир Седов
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