Подравшиеся с российскими полицейскими близняшки оказались украинскими порнозвездами

Напавшие в московском ТЦ на полицейских сестры оказались порнозвездами

Устроившие драку с полицейскими в детском центре Москвы сестры-близняшки оказались украинскими порнозвездами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, сестры — Альбина и Анжела Осиновские — бывшие участницы сборной Украины по художественной гимнастике. Они завоевали в порноидустрии популярность в 2018 году после публикации видео, где они показывают трюки в голом виде. Поклонники прозвали их «порногимнастками».

18 июля девушки с детьми отдыхали в детской зоне торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре. В какой-то момент взрослые начали курить, на что администратор вызвала сотрудников полиции. Женщины отказались выполнить законные требования прибывших на место правоохранителей и применили к ним силу.