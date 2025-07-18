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00:26, 18 июля 2025Мир

Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Лула да Силва: Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо как с точки зрения иностранных партнеров, так и с позиции американских избирателей. С таким призывом выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с CNN International.

«Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления Соединенными Штатами, а не для того, чтобы быть императором всего мира», — сказал Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о применении 50-процентных пошлин к бразильской продукции с 1 августа президент Бразилии Лула да Силва подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности.

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