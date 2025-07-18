Продажи одного вида кофе упали

«Нильсен»: За прошедший год продажи растворимого кофе сократились почти на 5 %

За прошедший год продажи растворимого кофе в России упали. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» сообщает «Коммерсантъ».

C июня 2024-го по май 2025 года натуральные продажи растворимого кофе в рознице сократились почти на пять процентов в годовом выражении. Продажи кофе в дрип-пакетах выросли в 2,2 раза, продажи кофе в зернах увеличились на 11,5 процента, в капсулах — на 7 процентов. Сейчас доля растворимого кофе составляет 58,2 процента.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), количество покупок растворимого кофе в январе–мае упало на три процента в годовом выражении. При этом россияне стали чаще покупать собственные кофемашины, за год спрос на них вырос на 30 процентов

Стоимость кофе сорта арабика взлетела после данных о том, что США с начала августа намерены ввести пошлины в размере 50 процентов на все поставки из Бразилии. Фьючерсы на арабику подорожали более чем на 3,5 процента в процессе торгов в Нью-Йорке 10 июля.

В мае 2025 года объем поставок кофейных зерен из Бразилии на мировой рынок сократился на треть год к году. По данным Совета экспортеров кофе латиноамериканской страны (Cecafe), за последний месяц весны местным плантаторам удалось отправить на экспорт только 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов, на 33,3 процента меньше, чем год назад.