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10:52, 18 июля 2025Россия

Россияне ответили на вопрос об отношении к Путину

ФОМ: Президенту Путину доверяют 78 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78 процентов жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно на вопрос о доверии к главе государства ответили 12 процентов респондентов, еще 10 процентов не определились. Кроме того, 79 процентов граждан положительно оценили работу Путина на посту президента. Негативно о деятельности президента высказались 8 процентов опрошенных. 13 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 11 по 13 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина с ситуацией в зоне специальной операции. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что успехи российских войск на линии боевого соприкосновения воодушевляют граждан страны.

ЖЗЛ
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