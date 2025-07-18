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12:02, 18 июля 2025Путешествия

Россияне стали массово бросать черепах в аэропорту курортного города

В аэропорту Сочи призвали россиян не выбрасывать черепах в терминале как мусор
Алина Черненко

Фото: PhotoSmileBeautiful / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали массово бросать черепах в аэропорту Сочи, узнав, что их нельзя провозить в самолетах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале воздушной гавани курортного города.

В пресс-службе аэропорта призвали путешественников не покупать пресмыкающихся в поездке в качестве сувениров, чтобы потом не выбрасывать их как мусор. В публикации также говорится, что сотрудники воздушной гавани спасли уже более 15 оставленных туристами в терминале черепах.

«Если вам нужно перевезти своего маленького друга, рекомендуем заранее найти альтернативные варианты», — добавили в пресс-службе.

Ранее в США пассажир самолета спрятал живую черепаху в штанах и попался в аэропорту. Сотрудников насторожила слишком выраженная выпуклость в зоне паха мужчины.

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