Россияне стали массово бросать черепах в аэропорту курортного города

В аэропорту Сочи призвали россиян не выбрасывать черепах в терминале как мусор

Россияне стали массово бросать черепах в аэропорту Сочи, узнав, что их нельзя провозить в самолетах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале воздушной гавани курортного города.

В пресс-службе аэропорта призвали путешественников не покупать пресмыкающихся в поездке в качестве сувениров, чтобы потом не выбрасывать их как мусор. В публикации также говорится, что сотрудники воздушной гавани спасли уже более 15 оставленных туристами в терминале черепах.

«Если вам нужно перевезти своего маленького друга, рекомендуем заранее найти альтернативные варианты», — добавили в пресс-службе.

Ранее в США пассажир самолета спрятал живую черепаху в штанах и попался в аэропорту. Сотрудников насторожила слишком выраженная выпуклость в зоне паха мужчины.