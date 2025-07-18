Россиянин на гидроцикле врезался в катер на озере в Башкирии и не выжил

Житель Уфы не выжил после столкновения с катером на Банном озере

Житель Уфы не выжил в результате столкновения гидроцикла и катера на озере в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчина приехал в деревню Зеленая Поляна и решил прокатиться на водном мотоцикле по глади Банного озера. Разогнавшись и не совладав с управлением, он врезался в катер, проплывавший мимо.

В результате удара водитель плавсредства получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй участник водно-транспортной аварии не пострадал. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

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