Россию назвали стратегическим партнером Армении

Абрамян заявил, что Россия является и будет стратегическим партнером Армении

Россия остается стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан. Об этом заявил глава «Союза армян России» Ара Абрамян в беседе с РИА Новости.

«Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства», — подчеркнул он.

Помимо этого, Абрамян уточнил, что премьер Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны.

Ранее организация «Союз армян России» обратилась к премьеру Пашиняну с призывом уйти в отставку.

До этого депутат Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал слова Никола Пашиняна о выходе из ОДКБ. Парламентарий напомнил, что, помимо Пашиняна, в стране есть народ, а также законодательный орган.