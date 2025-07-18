Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:38, 18 июля 2025Россия

Сенатор Керимов пожертвовал пять миллионов рублей семье Героя России

Меликов: Сенатор Керимов передал семье Героя России Сулейманова ₽5 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: council.gov.ru / Global Look Press

Сенатор Сулейман Керимов передал сертификат на пять миллионов рублей семье Героя России Султана Сулейманова. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сертификат родственникам передал депутат Госдумы Хизри Абакаров после церемонии вручения «Золотой Звезды». Уточняется, что средства поступят на счет близких Героя России в тот же день.

«Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей», — подчеркнул Меликов.

Ранее президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Михаила Гудкова званием Героя России посмертно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Трампа обнаружили хроническое заболевание

    Аристократка-убийца рассказала об играх с принцами Гарри и Уильямом

    Кайли Дженнер в купальнике снялась под душем

    Пленные ВСУ обвинили командование в отношении к военным как к мясу

    В Болгарии призвали созвать трибунал из-за заявлений мэра Львова

    Сенатор Керимов пожертвовал пять миллионов рублей семье Героя России

    Британский квадрокоптер вооружили ракетами APKWS

    Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

    Жена Макрона впала в отчаяние из-за одного судебного решения

    Женщина рассказала о странных видениях во время клинической смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости