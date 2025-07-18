Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

ФАС начала проверку супермаркетов из-за наценки на пакеты

Супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), а также «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу) проверят из-за наценки на пакеты. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Коммерсантъ».

За последний год стоимость полиэтиленовых пакетов в магазинах выросла на четверть (плюс 25 процентов). А в указанных сетях они стали стоить одинаково — 9,99 рубля за штуку. Как показал опрос АППСИМ, их закупочная стоимость при этом составляет от 2,5 до 3 рубля, таким образом маржа может достигать 200 процентов.

Авторы обращения жалуются на возможный ценовой сговор. В случае, если проверка выявит нарушения, антимонопольный орган обещал принять соответствующие меры.