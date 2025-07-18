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21:33, 18 июля 2025Ценности

Сын Шварценеггера в откровенном виде снялся с невестой на яхте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @patrickschwarzenegger

Сын американского актера Арнольда Шварценеггера Патрик снялся с невестой, моделью Эбби Чемпион, в откровенном виде на яхте. Соответствующий снимок появился в его аккаунте Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летний сын знаменитости позировал с возлюбленной в светло-голубых шортах, демонстрируя обнаженный торс. Кроме того, он надел плавательную маску и ласты. Его избранница, в свою очередь, предстала в сером раздельном купальнике.

В марте голый сын Шварценеггера снялся с невестой в рекламе. Пара поучаствовала в съемке бренда одежды Ким Кардашьян Skims. На ней Шварценеггер позировал обнаженным, держа в руках букет белых роз.

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