Голый сын Шварценеггера снялся с невестой в рекламе

Сын американского актера Арнольда Шварценеггера Патрик снялся с невестой, моделью Эбби Чемпион, в откровенной рекламе бренда Ким Кардашьян Skims. Соответствующие кадры публикует Page Six.

На одном из размещенных снимков 31-летняя знаменитость позировал голым, держа в руках букет белых роз. Его избранница, в свою очередь, предстала перед камерой в кружевном комплекте, состоящем из укороченного топа и шортов.

Шварценеггер признался, что данная фотосессия стала для него «забавным» опытом, поскольку позволила ему еще больше воодушевиться в ожидании свадьбы.

Ранее в марте известный российский актер снялся полностью голым в зарубежном сериале. 44-летний Юрий Колокольников снял с себя на камеру штаны и остался без одежды, продемонстрировав тату на теле.