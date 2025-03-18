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21:36, 18 марта 2025Ценности

Голый сын Шварценеггера снялся с невестой в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SKIMS

Сын американского актера Арнольда Шварценеггера Патрик снялся с невестой, моделью Эбби Чемпион, в откровенной рекламе бренда Ким Кардашьян Skims. Соответствующие кадры публикует Page Six.

На одном из размещенных снимков 31-летняя знаменитость позировал голым, держа в руках букет белых роз. Его избранница, в свою очередь, предстала перед камерой в кружевном комплекте, состоящем из укороченного топа и шортов.

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Шварценеггер признался, что данная фотосессия стала для него «забавным» опытом, поскольку позволила ему еще больше воодушевиться в ожидании свадьбы.

Ранее в марте известный российский актер снялся полностью голым в зарубежном сериале. 44-летний Юрий Колокольников снял с себя на камеру штаны и остался без одежды, продемонстрировав тату на теле.

Вот это да!
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