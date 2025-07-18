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15:22, 18 июля 2025Бывший СССР

Тактику ВСУ под Красноармейском описали словами «встала на костыли»

Тактика ВСУ под Красноармейском опирается на слабо защищенные решения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На фоне активного использования дронов российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) отказались от бронемашин и используют пикапы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Украинскую тактику словами «встала на костыли» описал Telegram-канал «Военная хроника».

«ВСУ объективно переходят на менее устойчивую тактическую модель, в которой мобильность и связь все больше перекладываются на нерегулярные, слабо защищенные решения. (...) Это может привести к потере устойчивости боевого управления», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед прорывом обороны в Авдеевке и Очеретино для ВСУ складывалась похожая тактическая ситуация.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону Волчанска. По сообщениям прессы, сейчас основные боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала города.

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