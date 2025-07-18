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16:19, 18 июля 2025Бывший СССР

Украинский депутат призвал лишить ветеранов ВСУ всех льгот

Депутат Рады Гурин предложил лишить льгот ветеранов ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Гурин предложил лишить украинских ветеранов социальных льгот. Его слова передает «Страна.ua».

«У ветеранов не должно быть никаких "льгот". Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и другого совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время нахождения на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечение, реабилитации, протезирование, помощь в поиске работы», — написал Гурин.

Помимо этого, депутат Рады, сравнивая себя с военными, заявил, что у него «своя присяга и своя служба». Позже, после возникшей в сети критики, Гурин извинился, сказав, что «его занесло».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации.

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