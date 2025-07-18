Украинский депутат призвал лишить ветеранов ВСУ всех льгот

Депутат Рады Гурин предложил лишить льгот ветеранов ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Гурин предложил лишить украинских ветеранов социальных льгот. Его слова передает «Страна.ua».

«У ветеранов не должно быть никаких "льгот". Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и другого совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время нахождения на ЛБС, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечение, реабилитации, протезирование, помощь в поиске работы», — написал Гурин.

Помимо этого, депутат Рады, сравнивая себя с военными, заявил, что у него «своя присяга и своя служба». Позже, после возникшей в сети критики, Гурин извинился, сказав, что «его занесло».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации.