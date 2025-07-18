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16:59, 18 июля 2025Мир

В Австрии возмутились новыми санкциями ЕС против России

Депутат Вилимски призвал ЕС отказаться от неработающих санкций против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски призвал Европейский союз (ЕС) отказаться от неработающих санкций против России и сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводятся в заявлении на сайте партии.

«Возникает серьезный вопрос: как комиссия приходит к выводу, что именно этот пакет должен иметь эффект, после того как предыдущие 17 уже не принесли никакого успеха?» — спросил Вилимски.

Депутат отметил, что Европе нужно отказаться от «саморазрушительной стратегии» и сменить политический курс.

«Что сейчас требуется, так это недвусмысленная приверженность дипломатии и миру», — сказал он, подчеркнув, что от текущей политики страдают сами европейцы и австрийцы.

Ранее в пятницу, 18 июля, постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

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