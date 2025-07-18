В ЕС начали работу над новыми антироссийскими санкциями

Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России

Европейский союз (ЕС) начал работу над 19-м пакетом санкций против России сразу после утверждения 18-го пакета. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наш сигнал: Украина не одинока», — подчеркнул глава эстонского МИД.

Цахкна прокомментировал согласование 18-го пакета санкций ЕС и призвал к новым ограничениям против России. По сообщению ведомства, одной из центральных мер является снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель. Также Евросоюз ввел санкции против компаний российского военно-промышленного комплекса и судов третьих стран.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета антироссийских санкций. Список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».