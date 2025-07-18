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16:37, 18 июля 2025Экономика

В Китае пообещали ответить на санкции против его банков

SCMP: Китай ответит на европейские санкции против двух его банков
Кирилл Луцюк
Ван И

Ван И. Фото: MANDEL NGAN / Pool via REUTERS / Reuters

В рамках 18-го пакета санкций Европейский союз ввел ограничения против двух китайских банков, хотя министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу европейской дипломатии Каю Каллас о том, что его страна не оставит такие демарши без ответа. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

По его информации, руководитель главного внешнеполитического ведомства КНР предостерегал Каллас три или четыре раза. Кроме того, другие китайские дипломаты вели откровенные переговоры с европейскими чиновниками, пытаясь предотвратить включение кредитных организаций КНР в 18-й пакет ограничительных мер.

Уточняется, что хотя Пекину и не удалось выполнить задуманное, он, по всей видимости, сумел смягчить условия рестрикций. В частности, Европейская комиссия пообещала, что в течение шести месяцев эти банки могут удалить из списка, если те докажут, что прекратили поддерживать российских военных.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь уже заявил, что его страна выступает против односторонних санкций, «не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН».

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