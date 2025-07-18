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13:03, 18 июля 2025Мир

В Кремле назвали цель существования НАТО

Песков: НАТО вынуждает Россию принимать соответствующие меры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Враждебные действия блока НАТО вынуждают Россию принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что союзники по НАТО имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

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