В Кремле назвали цель существования НАТО

Песков: НАТО вынуждает Россию принимать соответствующие меры

Враждебные действия блока НАТО вынуждают Россию принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что союзники по НАТО имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.