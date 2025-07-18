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17:44, 18 июля 2025Экономика

Влияние очередных санкций на рядовых россиян оценили

Доцент Севостьянов: Россияне не почувствуют немедленного эффекта от санкций ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: Amel Emric / Reuters

Новые санкции Европейского союза (ЕС), предполагающие понижение потолка цен на российскую нефть, могут стоить российскому бюджету пять-семь миллиардов долларов. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Его процитировала «Газета.Ru».

Он назвал символической мерой уменьшение потолка цен до 47,6 доллара за баррель, поскольку российская нефть уже и так покупается с дисконтом, но при этом остается весьма востребованной. Кроме того, РФ располагает гибкой логистикой и опытом адаптации. Впрочем, это не исключает того, что бюджет понесет потери. Севостьянов полагает, что речь идет о пяти-семи миллиардах долларов, однако такое снижение доходов казны компенсируется за счет укрепления торговых связей в Азии, переработки внутри страны и увеличения налоговых сборов.

«Для граждан это не несет немедленных последствий», — убежден доцент.

По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, изменение потолка цен на российскую нефть ничего не изменит. Он призвал воспринимать это как имиджевую историю. Но на самом деле ничего абсолютно не изменится.

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