ВСУ запустили дрон в полицию из-за бесплатных хот-догов в Харьковской области

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном полицейских, которые направлялись к ним из-за конфликта на АЗС в Харьковской области. Об этом сообщается РИА Новости.

Один из военных рассказал, что украинские правоохранители массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из АЗС в Харьковской области, из-за чего бойцам ничего не достается. Военнослужащие атаковали их FPV-дроном.

Вечером в среду, 16 июня, стало известно о том, что ВСУ атаковали Белгород. По данным СМИ, в городе после прилетов дронов начались пожары. Уточнялось, что вечерняя атака беспилотников Вооруженных сил Украины унесла жизнь одного жителя Белгорода.