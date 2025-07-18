Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 18 июля 2025Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Европу за решение по «Северным потокам»

Зеленский поблагодарил ЕС за решение ввести санкции против «Северных потоков»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз (ЕС) за решение ввести санкции на любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2». С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Отдельно хочу отметить решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводом «Северный поток» (...) Необходимо полностью изолировать Россию от любых экономических возможностей», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС и назвал решение необходимым. Он также рассказал о намерениях синхронизировать санкции Евросоюза с украинскими и подготовке новых ограничительных мер. Политик поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидеров государств объединения.

Ранее фон дер Ляйен заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

    Житель Курской области избил чиновника

    Слизня-рекордсмена показали россиянам

    Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

    В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

    Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

    ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

    Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

    Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

    Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости