Зеленский поблагодарил Европу за решение по «Северным потокам»

Зеленский поблагодарил ЕС за решение ввести санкции против «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз (ЕС) за решение ввести санкции на любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2». С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Отдельно хочу отметить решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводом «Северный поток» (...) Необходимо полностью изолировать Россию от любых экономических возможностей», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС и назвал решение необходимым. Он также рассказал о намерениях синхронизировать санкции Евросоюза с украинскими и подготовке новых ограничительных мер. Политик поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидеров государств объединения.

Ранее фон дер Ляйен заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.