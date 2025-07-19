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13:28, 19 июля 2025Мир

Минсельхоз США уволил сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР

Fox News: Минсельхоз США уволил сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nick Oxford / Reuters

Министерство сельского хозяйства США (USDA) уволило около 70 иностранных контрактных сотрудников из «стран-противников» — Китая, России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, большинство из работников были китайскими постдокторантами, работающими в Исследовательской службе сельского хозяйства (ARS), однако теперь ее ждет пересмотр публикаций и приостановка ключевых проектов.

По заявлению американского Минсельхоза, увольнения связаны с защитой национальной безопасности и являются частью более широкой инициативы по исключению иностранных специалистов из «враждебных стран» из всех исследовательских программ. Сотрудники были отстранены внезапно, у многих перестали работать пропуска.

Уточняется, что до снятия федерального моратория на наем, запланированного на 15 октября, уволенные не будут заменены, что уже привело к заморозке проектов, включая разработку вакцины от токсинов в мясе.

Ранее стало известно, что под сокращения в Госдепартаменте США попали специалисты по России и Украине. Как утверждается, увольнения могут привести к утрате ведомством ценного опыта, который мог быть полезен администрации президента США Дональда Трампа.

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