Госдеп США уволил занимавшихся Россией и Украиной сотрудников

NYT: Под сокращения в Госдепартаменте США попали специалисты по России и Украине

Под сокращения в Госдепартаменте США попали в том числе ценные специалисты по России и Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«По данным нескольких американских чиновников, среди примерно 1350 сотрудников, уволенных на прошлой неделе из Государственного департамента, были старшие аналитики из бюро разведки, в том числе специалисты по России и Украине», — пишет издание.

Как утверждается, увольнения могут привести к утрате ведомством ценного опыта, который мог быть полезен администрации президента США Дональда Трампа на фоне ее усилий по урегулированию конфликта на Украине. «Дело не только в рабочих местах, речь идет об ослаблении критически важных возможностей в самый неподходящий момент», — прокомментировал сокращения собеседник издания.

11 июля стало известно о массовых увольнениях в Госдепе США. По словам высокопоставленного представителя ведомства, уведомления об увольнении были направлены 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.