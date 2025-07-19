Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 19 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка заказала пиццу и увидела на пороге дома полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В сети набрал популярность ролик, в котором американка, заказавшая пиццу, увидела на пороге дома полицейских. На видео, опубликованное 12 июля в соцсети X, обратило внимание издание The Daily Dot.

В ролике можно увидеть, как правоохранители с пиццей в руках позвонили в дверь квартиры, после чего к ним вышла девушка. Один из полицейских объяснил, что курьер, который должен был привезти ее заказ, был задержан, поэтому они сами решили доставить еду. Во время их рассказа американка открыла рот от удивления, после чего забрала пиццу. «Спасибо вам большое. Я очень ценю это», — ответила она.

Большинство пользователей в комментариях похвалили полицейских. «Это круто. Мне нравится. Отличная работа, ребята!» — написал участник обсуждения с ником supercalifrag33. «Надеюсь, им дали хорошие чаевые», — поиронизировал wcmarkwalls. Комментатор MattHasTweets_ в шутку поинтересовался, успели ли полицейские доставить заказ за полчаса.

Ранее другой пользователь соцсети X пожаловался на опоздавшего курьера. В результате он столкнулся с неожиданной реакцией: большинство комментаторов встали на сторону доставщика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о масштабной атаке дронов по Украине

    Школьники из России завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии

    В самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта заметили несколько странностей

    Почти 20 человек пострадали из-за взрыва пиротехники в Германии

    Девушка заказала пиццу и увидела на пороге дома полицию

    Путин поздравил Ливанова с 90-летием

    Части россиян предсказали экстремальную жару

    Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

    Российский теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира

    Володин призвал усилить ответственность за навязывание услуг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости