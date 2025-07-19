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21:20, 18 июля 2025Бывший СССР

По складу боеприпасов ВСУ в Краматорске нанесли удар

Российские войска ударили по складу боеприпасов ВСУ в Краматорске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Краматорске был поражен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен российскими войсками, сообщает военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, цель поражена точно», — написал военкор, добавив, что на месте удара была зафиксирована вторичная детонация, что является типичным признаком попадания по боекомплекту.

Лисицын также опубликовал кадры с места удара — на них видно, что в небо поднимается большой столб дыма.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ в Краматорске не смогут удержать оборону из-за проблем с логистикой.

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