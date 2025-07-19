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11:39, 19 июля 2025Мир

Почти 20 человек пострадали из-за взрыва пиротехники в Германии

В немецком городе Дюссельдорф при взрыве пиротехники пострадали 19 человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: bild.de

В немецком городе Дюссельдорф пострадали почти 20 человек при взрыве пиротехники на ярмарке. Об этом сообщает Bild.

«Во время традиционного фейерверка в пятницу вечером как минимум один фейерверк влетел в зал и взорвался посреди толпы», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в результате происшествия пострадали 19 человек, четверо из которых получили тяжелые травмы. Среди получивших ранения есть один ребенок.

Ранее стало известно, что как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Пожарные тогда уточнили, что разряд природного электричества ударил в «ровное и чистое» место парка. По их словам, ни инфраструктура, ни животные не пострадали.

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