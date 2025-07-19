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18:46, 19 июля 2025Бывший СССР

Польша обучила воюющую в российском пограничье бригаду ВСУ

Польша обучила воюющую в Сумской области на границе с РФ 158-ю бригаду ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Stringer

Польша обучила воюющую в Сумской области на границе с РФ 158-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska». Об этом со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах сообщает ТАСС.

«Украинские волонтеры сообщают, что 158-я бригада в процессе формирования проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии "Lubuska"», — рассказал собеседник издания.

Ранее перешедший на сторону России украинский солдат с позывным Щука рассказал, что уровень подготовки военнослужащих ВСУ в Польше практически равен нулю.

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