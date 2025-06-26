Перешедший на сторону России солдат ВСУ рассказал об обучении в Польше

Экс-солдат ВСУ: Уровень подготовки в Польше практически равен нулю

Уровень подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Польше практически равен нулю. Об этом в интервью РИА Новости заявил перешедший на сторону России украинский солдат с позывным Щука.

По его словам, польские инструкторы «не научили его ничему хорошему», при этом они не понимали смысла и специфики украинского конфликта.

«Подготовка там была практически нулевая и совсем другие обстоятельства для выживания. [Поляки] совсем не понимают специфики данной войны. Они остались еще в том веке, где танчики, самолетики, они не видели этого количества дронов», — рассказал он.

Ранее экс-боец ВСУ рассказал об идеологии в украинской армии. «Единственная идеология в ВСУ — это ненависть к России», — подчеркнул он.