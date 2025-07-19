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21:10, 19 июля 2025Культура

Представитель МИД РФ рассказала подробности фита с рэпером Птахой

Представитель МИД РФ Захарова: Наша с Птахой песня будет о мечте, судьбе и любви
Андрей Шеньшаков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о совместной композиции с рэпером Птахой (настоящее имя — Давид Нуриев), которая должна выйти в ближайшее время. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова не стала скрывать детали композиции. «Тот самый случай, когда лучше всего подходят слова "про жизнь". Мечта, судьба, любовь», — поделилась она.

Ранее Мария Захарова рассказала, что рэпер Птаха позвонил ей полгода назад с предложением записать совместный трек. Эту историю она назвала «удивительной».

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