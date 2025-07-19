Работодателей предупредили о рисках поливоркинга

Профильным специалистам, чья деятельность требует полного погружения в работу, лучше не злоупотреблять поливоркингом (совмещением нескольких работ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор сервиса IP-телефонии «Плюсофон» Павел Кондратьев, комментируя популярный среди молодых людей тренд на регулярную занятость в нескольких местах, часто параллельную.
Вносить разнообразие в свою жизнь таким сотрудникам лучше путем участия в волонтерских практиках, убежден спикер. Такой подход не будет создавать ущерба для их основной деятельности, и в то же время поможет избежать выгорания, связанного с монотонной деятельностью. В противном случае возрастает риск ухода специалиста в другую область, в чем не заинтересован ни один работодатель, объяснил он.
При этом сотрудникам, задействованным в таких сферах, как копирайтинг и SMM, одновременно трудиться сразу в нескольких компаниях вполне допустимо, считает Кондратьев. Особенно если на всех работах разрешен удаленный формат. «Да, это тоже повышает риск ухода такого специалиста. Но при правильном подходе он может выбрать вашу компанию, как основную, а значит будет за нее держаться», — заключил глава сервиса «Плюсофон».
О том, что в России набирает популярность это явление, в мае сообщила HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff Камилла Столповских. Специалисты совмещают сразу несколько абсолютно разных должностей и мест работы из-за желания увеличить свои доходы и расширить навыки, объяснила она. Данный тренд активно поддержали зумеры, которых за стремление к балансу работы и труда в обществе привыкли критиковать. Чем их привлек поливоркинг — в материале «Ленты.ру».