Работодателям посоветовали начать менять отношение к поливоркингу

Многие российские работодатели все еще относятся к поливоркингу как к угрозе для фокуса и лояльности сотрудников. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала гендиректор консалтинговой компании «Лаборатория трендов» Елена Пономарева, комментируя популярный среди молодых людей тренд на регулярную занятость в нескольких местах, часто параллельную.
«Кто-то называет такое совмещение фрилансом, кто-то — проектами по интересу, кто-то вообще никак не называет, чтобы не тревожить руководство. Однако все это и есть поливоркинг», — заметила Пономарева.
Данный подход является устаревшим, и руководителям, которые хотят идти в ногу со временем, стоит начать его менять, подчеркнула спикер. Важно понять — выходя за пределы одной работы и роли, специалисты становятся более гибкими, учатся быстро переключаться и концентрировать внимание, указала она.
Зумеры с радостью поддержали этот формат, поскольку для них он стал способом настроить свою гибкость и «найти свое», заметила глава «Лаборатории трендов». Работодателям, на ее взгляд, важно приветствовать в молодых сотрудниках открытость к новому и готовность к экспериментам.
О том, что в России набирает популярность такое явление, как поливоркинг, весной сообщила HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff Камилла Столповских. По ее словам, сотрудники компаний совмещают несколько разных сфер и должностей, руководствуясь желанием побольше заработать и не остаться без средств к существованию в случае потери одной из работ. Сначала тренд активно поддержали представители поколения Z, а следом им прониклись и миллениалы. Подробнее — в материале «Ленты.ру».