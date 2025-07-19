Россияне раскрыли судьбу подарков от бывших партнеров

«Авито»: 8 из 10 опрошенных россиян не возвращают подарки после расставания

Россияне раскрыли судьбу подарков от бывших возлюбленных. Соответствующее исследование от «Авито» попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, 8 из 10 опрошенных считают, что после расставания не следует возвращать презенты, даже если они дорогие, а отдавать вещи считают нужным 16 процентов респондентов. При этом каждый десятый сталкивался с тем, что бывший партнер просил что-то вернуть.

Аналитики указали, что 31 процент участников исследования продолжают использовать подарки, 13 процентов хранят все как память, а 17 процентов тоже оставляют вещи бывших, но выборочно. В то же время 12 процентов россиян выбрасывают подаренные предметы, 7 процентов убирают с видимых мест, пять процентов отдают друзьям или родственникам и лишь три процента перепродают подарки.

По данным опроса, чаще всего от бывших партнеров остаются украшения (25 процентов), одежда (21) и фото в рамке или альбомах (19). Женщинам чаще достаются игрушки (23) и бытовая техника (15), мужчинам же — парфюмы, открытки и книги (по 14). При этом 24 процента мужчин и 20 процентов женщин отметили, что от предыдущих отношений у них ничего не осталось.

В июне россияне раскрыли отношение к внешности партнера.