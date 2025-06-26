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12:39, 26 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне раскрыли отношение к внешности партнера

Аналитики «Авито»: 7 из 10 россиян обращают внимание на внешность партнера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Travis Grossen / Unsplash

Россияне раскрыли отношения к внешнему вида второй половины. Исследование от аналитиков платформы «Авито» поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что 7 из 10 опрошенных обращают внимание на внешность своего избранника. При этом 57 процентов считают это существенным фактором, но не главным, а 17 процентов отметили, что для них это очень важный аспект — в основном это мужчины (21 против 13 процентов женщин).

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Согласно опросу, женщины в плане внешности чаще обращают внимание на чистоту и опрятность, а мужчины — на типаж: цвет волос, глаз и прочие особенности. Кроме того, 43 процентам респондентов важна физическая форма партнера, а 27 процентам — стиль одежды.

Что касается стиля, большинство россиян (76 процентов) советуются с возлюбленными при выборе одежды, обуви, аксессуаров и прически. Чаще это делают мужчины, причем каждый второй обращается за советом всегда.

В мае были раскрыты суммы трат россиян на наряды для выпускного.

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