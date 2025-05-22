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12:21, 22 мая 2025ЦенностиЭксклюзив

Раскрыты суммы трат россиян на наряды для выпускного

«Авито Товары»: Россиянки в среднем тратят на наряд для выпускного 9500 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Аналитики раскрыли суммы трат россиян на наряды для последнего звонка и выпускного вечера. Результаты исследования и «Авито Товаров» и «Авито Красоты» попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что образ для девушки на торжество, состоящий из платья, туфель, укрешения и аксессуара для волос, в 2025 году в среднем обойдется в 9500 рублей. В то же время наряд для российского выпускника из костюма, рубашки, мужских туфель и бабочки — в 10 700 рублей.

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Что касается платьев на выпускной, в текущем году в тренде модели с завышенной линией талии, открытыми плечами, ассиметричным кроем и драпировками. Самые модные оттенки сезона — бежевый, нежно-розовый, цвет сливочного масла, шоколадный и бургунди. При этом из актуальных моделей обуви — слингбэки, мюли и открытые босоножки на высоком каблуке.

Специалисты также отмечают, что к сезону выпускных вырос интерес к бьюти-услугам. За последний месяц количество записей к парикмахерам увеличилось на 8 процентов, а спрос на макияж от профессиональных визажистов вырос на 15 процентов.

Ранее в мае российский стилист назвал неподходящий цвет нарядов для гостей свадьбы.

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