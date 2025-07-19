Российские войска ударили по ракетному предприятию на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по ракетным предприятиям на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Предприятия выпускали составные части для ракет и ударных беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.
Накануне Минобороны отчиталось о групповых ударах по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, являющимися аналогом военкомата.