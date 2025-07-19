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12:07, 19 июля 2025Россия

Российские войска ударили по ракетному предприятию на Украине

Минобороны России отчиталось об ударе по ракетному предприятию на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по ракетным предприятиям на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Предприятия выпускали составные части для ракет и ударных беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

Накануне Минобороны отчиталось о групповых ударах по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, являющимися аналогом военкомата.

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