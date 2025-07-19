Российские войска ударили по ракетному предприятию на Украине

Минобороны России отчиталось об ударе по ракетному предприятию на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по ракетным предприятиям на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Предприятия выпускали составные части для ракет и ударных беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

Накануне Минобороны отчиталось о групповых ударах по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, являющимися аналогом военкомата.