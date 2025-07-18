Минобороны отчиталось о групповых ударах по аэродромам и ТЦК

Минобороны: Российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов

Российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 12-го по 18-е июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки были нацелены на предприятия военно-промышленного комплекса Украины, аэродромы, места сборки и хранения беспилотных дронов, склады, территориальные центры комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), являющиеся аналогом военкомата.

Помимо того, поражение удалось нанести пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее активисты сопротивления «Русский Херсон» сообщили, что сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленку. По словам собеседника агентства, стало «намного тише, чем обычно».