Солдат ВСУ поблагодарил жертвовавших собой российских бойцов

Солдат ВСУ рассказал о российских военных, жертвующих своей жизнью ради пленных

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Климишевский рассказал о подвигах российских военных. Его слова передает РИА Новости.

Попавший в плен Вооруженных сил РФ солдат из Львова заявил, что россияне на поле боя жертвуют своими жизнями ради спасения пленных украинцев.

«Русские жертвовали собой ради спасения пленных. Огромное спасибо за русские шоколадные батончики — просто бомба!», — рассказал Климишевский.

Также Петр поблагодарил российского военного, который помог ему связаться с матерью, уже после попадания в плен.

«Особая благодарность "Знайке", который связался с моей матерью, снял видео со мной, дал связаться, рассказать, что я живой, здоровый», — добавил он.

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