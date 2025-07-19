В ДНР уничтожили сражавшегося с 2022 года литовского снайпера

«АиФ»: В ДНР уничтожен сражавшийся с 2022 года литовский наемник Степонавичюс

В Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен наемник и бывший спецназовец из Литвы Гедиминас Степонавичюс. Об этом пишут «Аргументы и Факты» («АиФ») со ссылкой на литовские СМИ.

Согласно имеющимся данным, с началом специальной военной операции (СВО) литовец решил подзаработать и в июне 2022 года отправился на Украину, где сражался в качестве снайпера. Последний раз Степонавичюс выходил на связь с родственниками 7 мая, а через два дня его ликвидировали под Красным Лиманом. По словам сослуживцев мужчины, они видели, как в его машину попал российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Несмотря на это, тело наемника, как утверждается, найдено не было. На этом основании власти Украины и Литвы считают Степонавичюса пропавшим без вести, в то время как родственники добиваются поиска останков снайпера.

Ранее в зоне проведения спецоперации был ликвидирован другой иностранный наемник — 25-летний уроженец Эстонии Ало Клаассепп, который сражался в составе 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

