Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:00, 6 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации воевавшего на стороне ВСУ эстонского наемника

В зоне спецоперации ликвидировали наемника ВСУ из Эстонии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В зоне проведения спецоперации был ликвидирован иностранный наемник. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», уничтоженный боец — 25-летний уроженец Эстонии Ало Клаассепп, который воевал в составе 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Его уничтожение произошло, предположительно, 25 июня, в районе населенного пункта Боровая, где продолжаются активные бои», — говорится в сообщении. Уточняется, что это уже как минимум пятый ликвидированный эстонский наемник.

Отмечается, что в 3-й штурмовой бригаде воюет большое количество иностранцев.

Ранее стало известно, что группировка войск «Днепр» уничтожила четырех иностранных наемников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Минпросвещения начнет искать учителей в школы при помощи горячей линии

    Пушилин рассказал об успехах российских военных в Часовом Яре

    ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области

    Двукратный чемпион России по боксу умер в 54 года

    Стало известно о голодании жителей США

    Еще над одним российским регионом сбили украинский беспилотник

    В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

    Страны БРИКС выразили надежду на достижение мира на Украине

    Аэропорт Пулково открыли на прием самолетов на час

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости