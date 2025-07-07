Стало известно о ликвидации воевавшего на стороне ВСУ эстонского наемника

В зоне спецоперации ликвидировали наемника ВСУ из Эстонии

В зоне проведения спецоперации был ликвидирован иностранный наемник. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», уничтоженный боец — 25-летний уроженец Эстонии Ало Клаассепп, который воевал в составе 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Его уничтожение произошло, предположительно, 25 июня, в районе населенного пункта Боровая, где продолжаются активные бои», — говорится в сообщении. Уточняется, что это уже как минимум пятый ликвидированный эстонский наемник.

Отмечается, что в 3-й штурмовой бригаде воюет большое количество иностранцев.

Ранее стало известно, что группировка войск «Днепр» уничтожила четырех иностранных наемников ВСУ.